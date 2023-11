Bund-Länder-Treffen am Montag Länder und Kommunen fordern mehr Geld für Flüchtlingsversorgung

Aus Thüringen kamen im Vorfeld besonders deutliche Worte. „Der Bund muss sich überlegen, wie er dem finanziellen Bedarf der Länder gerecht wird“, sagte der Chef der thüringischen Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), unserer Redaktion. „Wir werden nicht vorankommen, wenn der Finanzminister ideologisch auf der Schuldenbremse beharrt“, kritisierte der Linken-Politiker. Die FDP sei damit der „Verhinderer der Modernisierung in unserem Land“. Hoff nimmt am Montag in Vertretung für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an der MPK teil. Weniger scharf, doch in der Sache ähnlich hatte sich zuvor bereits Hessens Regierungschefs Boris Rhein (CDU) geäußert. „Für mich steht fest, dass sich der Bund viel stärker an der Finanzierung der Flüchtlingskosten beteiligen muss“, sagte der amtierende MPK-Vorsitzende. Die bisherigen Finanzzusagen des Bundes nannte Rhein „nicht akzeptabel“, weil der Bund die Städte und Gemeinden mit ihren Problemen alleine lasse. Auch SPD-geführte Länder teilen Rheins Forderung.