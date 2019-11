Sozialminister : Länder für Entlastung bei Pflegekosten

Rostock Die Eigenanteile an den Pflegekosten für Patienten und ihre Angehörigen sollen nach dem Willen der Länder nicht im bisherigen Umfang weiter steigen. Hintergrund zu erwartender Kostensteigerungen seien unter anderem die nötigen Verbesserungen bei der Bezahlung der Pflegekräfte, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchefin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Rostock zum Abschluss der Sozialministerkonferenz.

