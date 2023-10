Ministerpräsidentenkonferenz Zank um Flüchtlingskosten zwischen Bund und Ländern

In der Migrationspolitik hat sich die Bundesregierung bereits am Mittwoch deutlich bewegt. Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Ampel-Koalition Abschiebungen erleichtern und den Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber in Deutschland erleichtern. Jenseits dieser Fortschritte aber hakt es, nämlich beim Geld. Zwischen Bund und Ländern gibt es bisher keine Einigkeit darüber, wer die steigenden Kosten für Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten trägt.