Vor Bund-Länder-Gipfel Länder fordern „konkrete Modelle“ zu Asylverfahren

Die Einigung sei „ein sehr wichtiger Schritt nach vorne“, sagte Wüst. Damit zeigten die Länder, dass sie sich „ihrer Verantwortung in dieser herausfordernden Lage stellen“. In dem Beschluss wird die Bundesregierung aufgefordert, „konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten zu entwickeln und dabei insbesondere auch dafür erforderliche Änderungen in der EU-Regulierung sowie im nationalen Asylrecht anzugehen“. Am Abend wollten die Ministerpräsidenten mit Scholz und Faeser über den Vorstoß beraten.