Beschlüsse von Ministerpräsidenten : Länder: Gaspreisbremse soll früher kommen

Berlin Der Bundestag hat den 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm gebilligt. Was alles davon bezahlt werden soll, ist jedoch in Teilen noch offen. Die Länder forderten den Bund auf, wesentliche Entlastungen vorzuziehen. Jetzt läuft alles auf den nächsten Gipfel mit dem Kanzler zu.

So viel Einigkeit ist selten im Konzert der 16 Bundesländer: Nach ihrer Ansicht muss die angekündigte Gaspreisbremse bereits zum 1. Januar kommenden Jahres greifen – und nicht erst ab März, wie von einer Expertenkommission vorgeschlagen. Auf die Forderung verständigten sich die Regierungschefs bei der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Hannover. Die beiden anwesenden Bundesminister für Energie und Finanzen, Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) hätten sich diesbezüglich zumindest offen gezeigt, sagte MPK-Chef und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss an die Beratungen.