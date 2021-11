Prozess in Brandenburg/Havel : KZ-Prozess: Richter fordert Angeklagten zur Aussage auf

Der Angeklagte kommt in Brandenburg/Havel in den Gerichtssaal. Foto: Christophe Gateau/dpa

Brandenburg/Havel Als SS-Wachmann soll der Angeklagte Beihilfe zum Mord an Tausenden KZ-Häftlingen geleistet haben. Nun steht der inzwischen 100-Jährige in Brandenburg vor Gericht.

Der Angeklagte habe schon zwei Mal erklärt, dass er nicht in Sachsenhausen, sondern in der litauischen Armee gewesen sei, sagte Lechtermann am Freitag zum Ende des Verhandlungstags. „Wenn es so war: Dann wäre es hilfreich, wenn Sie sagen, was Sie in Litauen gemacht haben - dann können wir das nachprüfen.“