Dr. Gunter Hauptmann für Impfpflicht : Saar-Ärztechef fordert einfachere Impfmöglichkeiten

Saarbrücken Der Chef der Kassenärzlichen Vereinigung im Saarland hat als ausgebildeter Arzt kein Verständnis für Impfgegner. Die Gefahr, dass man durch eine Impfung einen Gesundheitsschaden erleidet, sei verschwindend gering und liege bei einer Wahrscheinlichkeit von unter zwei Prozent, sagt Dr. Gunter Hauptmann.

„Da passiert im Straßenverkehr und beim Rauchen viel mehr.“ Wer sich hingegen nicht impfen lasse, nehme nicht nur in Kauf, selbst schwer zu erkranken, sondern auch, diese Krankheit auf andere zu übertragen. Deshalb fordert der Gynäkologe eine Impfpflicht nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die im Beruf häufig in Kontakt mit anderen Menschen kommen – etwa für Ärzte, Pfleger, Erzieher und Lehrer. Es sei geradezu „sträflich, andere zu gefährden“, findet Hauptmann.

Allerdings scheint im Saarland die Impffreudigkeit zumindest bei der gefährlichen Kinderkrankheit Masern nicht gerade hoch zu sein. So waren hierzulande einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge im Jahr 2017 gerade einmal 90,5 Prozent der Schulanfänger ausreichend gegen die Virusinfektion geimpft. Nur in Baden-Württemberg gab es im Bundesvergleich eine noch geringere Impfrate. Die Weltgesundheitsorganistation (WHO) hält hingegen eine Impfquote von mindestens 95 Prozent für erforderlich, um die sich immer stärker ausbreitende Krankheit auszurotten.