Personaldebatte : Kühnert schließt Kandidatur als SPD-Chef nicht aus

München Juso-Chef Kevin Kühnert hält sich eine mögliche Kandidatur für den SPD-Vorsitz offen. Er habe sich noch nicht entschieden, sagte er der dpa bei einem Kongress der SPD-Jugendorganisation in München.

In der Politik finde er „Ausschließerei“ albern, am Ende falle es einem sowieso auf die Füße. Die derzeitige Personaldebatte in seiner Partei begrüßte er. „Das alles sorgt ja für eine Richtungsdebatte in der Partei.“