Ex-Kanzler Schröder nennt mögliche Namen : Kühnert dringt auf Kanzlerkandidaten-Kür

Berlin Der SPD-Vize fordert seine Partei auf, die Frage der SPD-Kanzlerkandidatur für die nächste Bundestagswahl bereits in diesem Jahr zu klären.

Er habe die Frage nicht allein zu entscheiden, sagte Kühnert. „Es gibt aber einen breiten Willen in der Partei, die Öffentlichkeit damit nicht ewig auf die Folter zu spannen“, sagte der stellvertretende Parteichef. „Wir werden uns nicht erst 2021 mit der Frage der Kanzlerkandidatur beschäftigen.“ Die neue SPD-Spitze befinde sich in der Vorphase des Wahlkampfs, auch um schnell reagieren zu können.

Lobend äußerte Schröder sich über Fraktionschef Mützenich und Generalsekretär Klingbeil. Der Fraktionsvorsitzende habe eine wichtige Rolle dabei gespielt, die neuen Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans vom Verbleib in der großen Koalition zu überzeugen. Über Klingbeil sagt Schröder, es sei „viel Arbeit, eine Volkspartei zu managen, man braucht jemanden, der das kann. Und Lars Klingbeil kann es.“

Einer aktuellen Umfrage zufolge kann die SPD um zwei Prozent zulegen und steht derzeit bei 16 Prozent. Die Union verliert laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer an Zustimmung und fällt auf 26 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als vor einem Monat. Es ist für CDU/CSU der bislang schlechteste Wert in der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen.