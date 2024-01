Kritische Hochwasser-Lage Der Kampf gegen Wassermassen und der Streit ums Geld

An dieser Struktur will die Bundesregierung auch nicht rütteln. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Hochwassergebiet im Norden Niedersachsens am Silvestertag habe sich gezeigt, dass „der Katastrophenschutz sehr gut aufgestellt ist in dieser Situation“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Er nannte etwa die Zusammenarbeit der Hilfskräfte vor Ort und Hilfsangebote anderer Länder. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe man keinen Anlass, mit Blick auf eine Grundgesetzänderung tätig zu werden, so Hebestreit. Er kündigte an, dass der Kanzler sich „in allernächster Zeit“ auch ein Bild von der Situation in den betroffenen Regionen in Sachsen-Anhalt machen werde. Ein konkretes Datum und einen genauen Ort nannte er noch nicht.