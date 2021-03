SPD-Gesundheitsexperte entsetzt über Regelung : Brandenburg weist Vorwurf zu später Corona-Notbremse zurück

Potsdam Wird die Corona-Inzidenz von 100 für drei Tage überstiegen, sollen in Landkreisen und Städten wieder härtere Regeln gelten - darauf hatten sich Bund und Länder im Gipfel geeinigt. Brandenburg schert nun als einziges Bundesland aus - und erntet dafür Kritik.

Die Brandenburger Landesregierung wehrt sich gegen scharfe Kritik und den Vorwurf, sie weiche im Alleingang die von Bund und Ländern vereinbarte „Corona-Notbremse“ auf. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte am Montagabend bei Twitter, in der neuen Brandenburger Corona-Verordnung sei geregelt, dass Kreise und kreisfreie Städte erst ab einem Inzidenz-Wert von 200 für mindestens drei Tage wieder schärfere Maßnahmen anordnen. Dort steht - anders als von Bund und Ländern beschlossen - nicht explizit, dass ab einem Wert von über 100 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche qasi automatisch Lockerungen wieder ausgesetzt werden.