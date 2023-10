Aufarbeitung Kritik an Umgang mit Missbrauch in evangelischer Kirche

Ein EKD-Sprecher wies die Kritik zurück, dass die evangelische Kirche bei der Aufarbeitung noch nicht so weit sei wie die katholische. „Der Vergleich lässt sich so nicht führen“, sagte der Sprecher in Hannover. Unter anderem sei die Forum-Studie umfassender angelegt als die 2018 erschienene MHG-Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Auch gebe es unter anderem die unabhängige Zentrale Anlaufstelle Help für Betroffene (www.anlaufstelle.help).