Kritik an SPD-Vorstoß : Koalition streitet heftig um Vermögenssteuer

Berlin Die SPD will heute ein Konzept für eine neue Abgabe für Superreiche präsentieren. Die Union fürchtet schwere Schäden für die Wirtschaft.

Die kommissarische Parteichefin Manuela Schwesig verteidigte die Forderung der SPD nach einer Vermögenssteuer. Es gehe darum, dass Multimillionäre ihren Beitrag für die Zukunft leisteten, sagte Schwesig am Sonntag im „Bericht aus Berlin“ der ARD. „Klar ist, es ist nicht Omas Häuschen gemeint.“ In kaum einem anderen Land der EU sei die Vermögensbesteuerung so gering wie in Deutschland, dabei sei die Vermögensungleichheit hierzulande am größten. „Ich finde das gar nicht Mottenkiste, sondern es ist wirklich eine Antwort der Gegenwart und für die Zukunft.“ Bei welchem Vermögen die Steuer greifen soll, ließ Schwesig offen. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) befürwortet die Pläne seiner Partei ebenfalls.