Dresden : Kritik an Polizei nach Einsatz gegen Corona-Gegendemo

Kritik an Polizei nach Einsatz gegen Corona-Gegendemo

Dresden Medizinstudenten stellen sich in Dresden Leugnern der Corona-Pandemie entgegen und müssen dafür vonseiten der Polizei mit Konsequenzen rechnen. Doch sie bekommen viel Zuspruch aus der Politik.

Die Polizei hat mit einem Großaufgebot in Dresden eine Demonstration von Leugnern der Corona-Pandemie und Kritikern der Schutzmaßnahmen verhindert und steht dennoch in der Kritik.

Zivilcourage sei „definitiv das richtige Signal, klare Kante gegen das aktuelle Corona-Protestgeschehen zu zeigen“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) der dpa. „Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Derzeit müssen wir im Innenministerium noch prüfen, wie sich die Situation für die Beamten vor Ort genau dargestellt hat, um das Handeln abschließend bewerten zu können. Denn unabhängig davon, dass die Studierenden in der Sache Recht haben mögen, gelten die Regeln der Corona-Notfall-Verordnung für alle.“ Wöller will sich nun mit den Studenten in Verbindung setzen und ihre Sichtweise erfahren.