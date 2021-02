Kritik an Gesundheitsminister Spahn : Die Kritik nach dem geplatzten Schnelltest-Versprechen wächst

Berlin CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt versuchte am Dienstag, eine Lanze für Jens Spahn (CDU) zu brechen. Dass am 3. März Bund und Länder über eine neue Corona-Strategie beraten würden, habe der Gesundheitsminister bei seiner Ankündigung wohl nicht „ausreichend berücksichtigt“, meinte Dobrindt auf Nachfrage.

Weil Spahn am Montag im Corona-Kabinett offenbar nicht alle logistischen Fragen zur Verteilung der Tests klären konnte, soll Kanzlerin Angela Merkel die Zusage wieder einkassiert haben. Zumal die Länder bei der Umsetzung noch eingebunden werden müssen. Nun sollen erst die Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche abgewartet werden, um die Frage der Schnelltests damit zu verbinden. Deutschland hat sich laut Bundesregierung für dieses Jahr 500 Millionen Stück und zusätzlich auf europäischem Wege 300 Millionen gesichert. Neben den Impfungen gelten die Schnelltests als entscheidender Baustein für weitere Öffnungen.

Die Genossen haben den 40-Jährigen zu ihrem Lieblingsgegner auf der Seite der Union erklärt. Der Minister bietet freilich auch immer öfter Angriffsflächen, weil nach einem Jahr der Pandemie seine Pleiten und Pannen offensichtlicher werden. So gab es etwa zu Beginn massive Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Masken. Zahlreiche Anwälte sollen jetzt damit beschäftigt sein, die Klagen von Herstellern gegen das Gesundheitsministerium abzuwehren. Dann hat sich die von Spahn so angepriesene Corona-Warn-App eher als Rohrkrepierer erwiesen. Vor allem aber ist dem Minister das Impfchaos auf die Füße gefallen. Während in Deutschland die Immunisierung nur schleppend vorangeht, impfen andere Länder wie die Weltmeister. Jetzt also auch noch die Verzögerung bei den kostenlosen Schnelltests.