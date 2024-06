Konflikte Krieg in Nahost fordert deutsche Justiz und Polizei

Insbesondere der auch von vielen protestierenden Studierenden genutzte Slogan „From the river to the sea - Palestine will be free“ (Vom Fluss - gemeint ist der Jordan - bis zum Meer - bezogen auf das Mittelmeer - wird Palästina frei sein), bietet Anlass für Kontroversen. Geografisch umfasst das darin umrissene Gebiet den Staat Israel, das Westjordanland, in dem Palästinenser und jüdische Siedler leben, sowie den Gazastreifen.