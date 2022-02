Sondersitzung des Bundestages : Im Livestream: Bundeskanzler Olaf Scholz gibt Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg ab

Liveblog Deutschland hat seine Haltung zu Sanktionen gegen Russland geändert. Die Bundesregierung hat nun auch Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt. Ab 11 Uhr erklärt sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. Verfolgen Sie die Rede im Livestream.

Nach der Kehrtwende der Bundesregierung im Ukraine-Krieg erklärt Kanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Kurs im Bundestag. Deutschland will Waffen aus Bundeswehr-Beständen an die bedrängte Ukraine liefern. Die Bundesregierung hatte am Samstag entschieden, 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Bundeswehrbeständen so schnell wie möglich in die Ukraine zu liefern. Estland und die Niederlande erhielten die Erlaubnis, Waffen aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern.