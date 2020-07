Aber kein Anspruch : Krankschreibung per Video wird erlaubt

Krankschreibung per Video wird erlaubt

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung liegt auf einem Tisch. Künftig soll die Krankschreibung per Videosprechstunde möglich sein. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Berlin Gesundheitswesen digital: Künftig können sich Patienten den Gang in eine Praxis vielfach sparen, wenn sie sich wegen Krankheit schonen müssen. Die Corona-Krise könnte Videosprechstunden zusätzlich Auftrieb geben.

Patienten können sich künftig per Videosprechstunde vom Arzt krankschreiben lassen. Voraussetzung für die Krankschreibung per Video ist, dass der Versicherte der behandelnden Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt.