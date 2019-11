Alternative zum Praxisbesuch : Krankenkasse: Ärzte sollten Videosprechstunden anbieten

Besuch beim Arzt. Krankenkassen forden von Ärzten, mehr Videosprechstunden anzubieten. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Berlin Wer krank ist, geht in der Regel zum Arzt. Falls es nach der Techniker Krankenkasse geht, gibt es die medizinische Konsultation in Zukunft auch per Videoschaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Ärzte sollten aus Sicht der Techniker Krankenkasse mehr Videosprechstunden anbieten.

„Warum muss ein Patient mit Magen-Darm-Infekt zum Arzt fahren, nur um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten? Er steckt doch im Wartezimmer nur andere Patienten an“, sagte Kassenchef Jens Baas der „Rheinischen Post“. In solchen Fällen seien Videosprechstunden eine sinnvolle Alternative zum Praxisbesuch.

Bislang nutzten Ärzte Telemedizin bereits, um etwa bei exotischen Infektionen Spezialisten hinzuziehen, sagte er. „Doch es wäre wünschenswert, wenn mehr Praxen auch Videosprechstunden anbieten“, sagte er. Eine extra Vergütung dafür lehnte er ab. Die Videosprechstunde entlaste schließlich das Wartezimmer. „Digitalisierung ist keine Last, sondern im Gegenteil eine Entlastung.“