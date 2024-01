Krisengipfel mit Kommunen am Montag Lauterbach warnt vor Insolvenz von mehr als 100 Kliniken in diesem Jahr

Um den Druck auf die unionsgeführten Länder zu erhöhen, will Lauterbach am Montag die Kommunalverbände treffen und einbinden. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl, sagte: „Wir erwarten einen Schub für die Krankenhausstrukturreform. Es ist dringend erforderlich, dass die finanzielle Grundlage für die Reform durch den Bund geschaffen wird.“ Ohne entsprechende Mittel stehe die Überlebensfähigkeit der Krankenhäuser auf der Kippe und die angedachte Reform sei zum Scheitern verurteilt. Man sehe Bund und Länder in der Pflicht, Gelder bereitzustellen, um die wohnortnahe, medizinische Versorgung zu sichern und eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft zu schaffen, so Brandl. „Die Kommunen dürfen nicht zu Ausfallbürgen werden, um die fehlende Finanzierung durch den Bund und die Krankenkassen auszugleichen.“ Die Betriebskosten hätten viele Krankenhäuser schon 2023 in die roten Zahlen gebracht. „Mit der weiteren Tarifsteigerung in diesem Jahr, werden die Krankenhäuser weiter unter Druck geraten und zunehmend Anträge auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen müssen“, warnte Brandl.