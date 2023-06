Bund-Länder-Treffen der Gesundheitsminister Lauterbach sieht Durchbruch bei Krankenhaus-Reform

Mit der Reform will der Minister nach eigener Aussage das Gesundheitssystem entbürokratisieren und die Qualität in der Leistungsversorgung deutscher Kliniken sichern und optimieren. Gemeinsam mit den Ländern wurde sich auf eine Vielzahl von Eckpunkten geeinigt: Die angebotenen Leistungen an Kliniken, wie zum Beispiel Operationen, sollen zukünftig anhand von gemeinsam beschlossenen Qualitätskriterien gemessen werden. Krankenhäuser, die diese Standards in Bezug auf eine gewisse Leistung – beispielsweise eine Knie-OP – erfüllen, sollen diese weiterhin anbieten dürfen. Kann die Leistung nicht in ausreichender Qualität angeboten werden, sollen die Krankenhäuser zunächst im Rahmen einer Übergangsphase die Möglichkeit bekommen, ihre Versorgung an die neuen Standards anzupassen. Gelingt das nicht, könne die entsprechende Leistung künftig nicht mehr beim Bund abgerechnet werden. „Die Leistung verschwindet dann aus dem Angebot“, so Lauterbach. „Der Bund zahlt dann nicht mehr.“