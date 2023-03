Krankenhausstrukturfonds großteils ungenutzt Länder lassen Bundes-Mittel für ihre Kliniken liegen

„Wie die aktuellen Antragszahlen für den Krankenhausstrukturfonds zeigen, ist das Interesse der Länder an den zwei Milliarden Euro, die der Bund hier bereitstellt, bisher überschaubar. Wenn sich die Zahl der Anträge weiterentwickelt wie in den vergangen Jahren, werden erhebliche Mittel ungenutzt bleiben“, sagte FDP-Politiker Klein. „Mit Blick auf den bestehenden Investitionsbedarf sowie der geplanten Krankenhausreform appelliere ich an die Länder, sich für einen Abruf der Mittel einzusetzen. Es ist unverantwortlich, dass die Länder seit Jahren ihrer eigenen Finanzierungsverantwortung bei den Krankenhausinvestitionen nicht ausreichend nachkommen. Dass dann auch noch Mittel des Bundes von den meisten Ländern nur schleppend abgerufen werden, ist für mich nicht nachvollziehbar. Den Eigenanteil in Höhe von mindestens 50 Prozent, den die Länder aufbringen müssen, um Mittel aus dem Fonds zu erhalten, lasse ich als Ausrede nicht gelten", sagte der Haushaltspolitiker.