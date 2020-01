Nach Tötung von Irans Top-General : Kramp-Karrenbauer will Truppen im Irak lassen

In Maschhad in Iran haben sich tausende Menschen zu Protesten zusammengefunden. Foto: dpa/Mohammad Hossein Thaghi

Berlin/Saarbrücken Nach der Tötung des iranischen Top-Generals fordern Grüne und Linke den Abzug der Bundeswehr.

(SZ/dpa) Deutschland will trotz der Spannungen nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen General Ghassem Soleimani mit Soldaten im Irak präsent bleiben, macht dies aber von der Zustimmung der irakischen Regierung abhängig. Das erklärte ein Sprecher von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Sonntag. Zuvor hatte das irakische Parlament die eigene Regierung in einer Resolution aufgefordert, den Abzug aller ausländischen Truppen im Land einzuleiten, die Teil des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind. Die Tötung Soleimanis hatte am Wochenende Hundertausende im Iran und Irak zu Protesten veranlasst. Der Iran kündigte Racheaktionen an.