Bundeswehr : Kramp-Karrenbauer untersagt Friseure in Kasernen

Kramp-Karrenbauer untersagt Friseure in Kasernen

Berlin Die Verteidigungsministerin hebt eine Ausnahmeregelung für die Bundeswehr auf. Das hat haarige Folgen.

(dpa) Das Haar von Soldaten muss eigentlich so kurz geschnitten sei, dass Ohren und Augen nicht bedeckt werden. Das geben die Frisur-Vorschriften der Bundeswehr vor. Doch wenn der Lockdown noch lange andauert, wird die Truppe wohl bald Soldaten mit Zottelfrisur haben, wenn sie nicht selbst zu Schere und Haarschneidemaschine greifen. Denn in den Kasernen dürfen Friseure wegen der Corona-Pandemie vorerst keine Haare mehr schneiden. „Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat entschieden, dass Friseursalons in Bundeswehrkasernen bis auf Weiteres geschlossen werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin.