Verweis auf „Fehler der SPD“ : Kramp-Karrenbauer lehnt Urwahl bei Kanzlerkandidatur ab

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in der Debatte über eine mögliche Urwahl zur Entscheidung der Kanzlerkandidatur ablehnend geäußert.

„Die Union hat bisher mit guten Gründen immer gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt“, sagte Kramp-Karrenbauer am Dienstag in der RTL/n-tv-Sendung „Frühstart“. Man müsse jetzt die Entscheidung auf dem Deutschlandtag der Jungen Union abwarten und dann möglicherweise auch eine Debatte auf dem Parteitag. „Man wird sehen, wie die Delegierten sich verhalten werden.“

„Statt uns mit Personaldebatten aufzuhalten, sollten wir uns auf Sachpolitik konzentrieren - und auf den Wahlkampf“, sagte Mohring weiter. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt, Mohring ist der Spitzenkandidat seiner Partei.

CSU-Chef Markus Söder sieht eine Urwahl in der CDU ebenfalls kritisch - und besteht ohnehin auf einem Mitspracherecht seiner Partei. „Die CSU will natürlich mitreden, was in Deutschland passiert. Und wenn es um den Kanzlerkandidaten geht, wird es ein Mitspracherecht der CSU geben müssen“, sagte Söder dem „Straubinger Tagblatt“ (Mittwoch).

Söder mahnte die Union ohnehin zur Zurückhaltung. „Wir wären jetzt aber sehr klug beraten, die Zeitachsen zu definieren. Erste wichtige Frage ist, bleibt die SPD in der GroKo oder nicht?“, sagte der CSU-Vorsitzende. Das wisse man gegen Ende des Jahres, dann müsse es vielleicht sehr schnell eine Neuwahl geben. Denn von einer Minderheitsregierung halte er nichts. „Wenn die SPD in der GroKo bleibt, wird ohnehin erst im Winter 2020/21 entschieden. Bis dahin fließt noch eine Menge Wasser die Isar hinunter“, sagte er.

Die Junge Union (JU) will sich auf ihrem Jahrestreffen am kommenden Wochenende mit dieser Frage befassen. Die „Welt“ berichtete, dass auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf dem „Deutschlandtag“ der JU in Saarbrücken sprechen werde. Dies habe JU-Chef Tilman Kuban der Zeitung bestätigt. Merz werde bereits am Freitag zur Jungen Union sprechen - und damit vor der Abstimmung über eine Urwahl, hieß es in dem Bericht. Merz hatte bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden im vergangenen Dezember nur knapp gegen Kramp-Karrenbauer verloren.