Parteitag will mehr Schulden und höheren Mindestlohn : Kramp-Karrenbauer lässt SPD auflaufen

Berlin/Saarbrücken Schulden und Mindest-lohn rauf: Forderungen der SPD belasten die Koalition. SPD-Vize Rehlinger billigt den Kurs.

Die SPD rückt nach links und riskiert eine Zerreißprobe in der großen Koalition. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Wochenende mehrere Forderungen, die der Koalitionspartner unter seinem neuen Spitzenduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken formulierte, deutlich zurückgewiesen. So will sie an der Schuldenbremse im Grundgesetz nicht rütteln. „Es hat keinen Sinn, neue Schulden zu machen.“ Vorhandene Gelder flössen bereits jetzt zu langsam ab.