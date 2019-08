Kramp-Karrenbauer in Leipzig : Endspurt für die Wahlen im Osten

Leipzig: Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende, und Michael Kretschmer (beide CDU). Foto: dpa/Jan Woitas

Gut gelaunt vor schwierigen Wahlen: In Leipzig unterstützte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer im Wahlkampf-Endspurt. Den Volksparteien CDU und SPD drohen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg diesen Sonntag herbe Verluste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ