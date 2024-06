Landtagswahl Krah will im sächsischen AfD-Wahlkampf kräftig mitmischen

Berlin · Im Europawahlkampf musste sich das AfD-Enfant terrible Krah am Ende zurückhalten. In den bevorstehenden Landtagswahlkampf will der Europaabgeordnete aber wieder voll einsteigen.

21.06.2024 , 21:44 Uhr

Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah. Foto: Britta Pedersen/dpa

Der auch intern umstrittene AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah hat angekündigt, sich massiv in den Landtagswahlkampf seines sächsischen Parteiverbands einzubringen. Sehr knackiges und komprimiertes Interview für den @Deu_Kurier am

Rande meiner Veranstaltung in Sachsen. Gern anschauen und verbreiten! #Krah pic.twitter.com/b3FAYJXdA8 — Dr. Maximilian Krah MdEP (@KrahMax) June 21, 2024 „Ich bin quasi von jedem Landtagskandidaten angefragt worden. Ich werde durchs Land tingeln“, sagte er in einem Videointerview des rechten Portals „Deutschland-Kurier“, das er auf der Plattform X verbreitete. Er werde „alles dafür tun, dass das Landtagswahlergebnis noch mal besser ist als das Europawahlergebnis“. Krah war AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl gewesen. Nach Vorwürfen der Nähe zu Russland und China und Äußerungen zur nationalsozialistischen SS hatte die AfD-Spitze ihm aber Wahlkampfauftritte untersagt. Dennoch schloss die rechte ID-Fraktion im EU-Parlament die AfD wegen Krah aus ihren Reihen aus und nahm sie auch nach der Wahl nicht wieder auf. Die neue AfD-Gruppe im Europaparlament schloss Krah aus ihren Reihen aus, er sitzt nun zwar für die Partei im Parlament, aber nicht als Mitglied der AfD-Gruppe. Bei der Europawahl hatte die AfD 15,9 Prozent erzielt. Vor der sächsischen Landtagswahl im September liegt sie in Umfragen derzeit bei 30 bis 32 Prozent, knapp vor der CDU. © dpa-infocom, dpa:240621-99-486894/3

(dpa)