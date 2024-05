Spionage-Affäre Krah: Kannte Jian G. seit 2015

In dem bereits am Donnerstag veröffentlichten Gespräch griff der Europaabgeordnete erneut die Sicherheitsbehörden an und stellte die Festnahme seines Mitarbeiters in Zusammenhang mit der bevorstehenden Europawahl: „(...) genau zum Zeitpunkt der Briefwahlkampagne diese Bombe platzen zu lassen, da bleibe ich dabei, das ist kein Zufall. Hier arbeitet jemand gezielt und hier haben wir es tatsächlich mit einer Aktion des Verfassungsschutzes zu tun (...)“. Krah hatte den Behörden bereits im „Stern“ vorgeworfen, Kenntnisse über Jian G. gehabt, ihn aber „pflichtwidrig zu keinem Zeitpunkt gewarnt oder informiert“ zu haben.