Rheinland-Pfalz „Kraft geht aus“ - Dreyer übergibt an Schweitzer

Dreyer sprach von einer schweren Entscheidung. „Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich nicht amtsmüde bin“, sagte sie. Ihr gehe die Kraft aus. „Ich bin 63, also noch nicht uralt. Aber ich muss mir eingestehen, es ist nicht mehr so wie mit 50.“ Weiter sagte Dreyer sichtlich bewegt: „Meine Akkus laden sich nicht mehr so schnell auf.“ Die 63-Jährige hat Multiple Sklerose (MS), geht offen mit ihrer Krankheit um, nannte sie aber nicht im Zusammenhang mit dem Rücktritt. Die Entscheidung zum Rücktritt sei in den vergangenen Wochen gereift, sagte Dreyer.