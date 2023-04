Interview Koordinator Luksic „Wir können nicht endlos auf die Schiene verlagern“

LukSic Die grundlegende Sanierung von zentralen Schienenwegen ist eine unumgängliche Maßnahme, um unser hoch belastetes und derzeit zu anfälliges Kernnetz für die Zukunft dauerhaft zu ertüchtigen. Wir haben ein Schienennetz in einem desolaten Zustand übernommen, die notwendigen Investitionen und Baustellen werden den Schienenverkehr auch beeinträchtigen. Aktuell arbeitet die Bahn daran, die Umleitungsstrecken auf Vordermann zu bringen, um so die kurzfristigen Einschränkungen und Behinderungen so gut wie möglich zu begrenzen. Aber für eine leistungsstarke Schiene braucht es jetzt leider diese radikalen Sanierungsmaßnahmen, sonst droht bei Schlüsselstrecken eine Vollbremsung.