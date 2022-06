Steuerfreie Einmalzahlung für Beschäftigte : Konzertierte Aktion: FDP stellt sich gegen Scholz-Vorschlag

FDP-Fraktionschef Christian Dürr stellt sich gegen den Vorschlag des Bundeskanzlers. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz will die Inflation stoppen und zu hohe Lohnabschlüsse im Herbst verhindern. Doch seine Idee, den Beschäftigten statt drastischer Lohnsteigerungen einmalig einen steuerfreien Gehaltszuschuss zu versprechen, trifft auf eine so breite Ablehnung, das sie wohl kaum umgesetzt werden dürfte. Für die am Montag geplante „konzertierte Aktion“ braucht es bessere Vorschläge.