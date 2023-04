Hauptstadt Kommt Schwarz-Rot in Berlin? SPD-Mitglieder haben abgestimmt

Die Zählkommission nimmt am Sonntagmorgen in der Berliner SPD-Zentrale ihre Arbeit auf. Ihr gehören etwa 60 Parteimitglieder an, darunter zwölf Mitglieder des Landesvorstands und zwölf Vertreter aus den Kreisverbänden. Sie bleiben dabei unter sich, die Auszählung ist nicht öffentlich. Alle Mitglieder der Zählkommission müssen nach Angaben eines Sprechers der Partei ihre Mobiltelefone abgeben. Die SPD will so verhindern, dass Informationen über die Abstimmung nach draußen dringen oder sogar ihren Weg in die sozialen Medien finden.