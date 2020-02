Kommentar : Der nächste Anlauf kommt bestimmt

Hagen Strauss. Foto: SZ/Robby Lorenz

Die Ablehnung von Tempo 130 auf Autobahnen durch den Bundesrat kommt nicht überraschend. In der Länderkammer wird Rücksicht auf die Koalitionen genommen. Wenn ein Partner in einer Landesregierung Zweifel hat, wird sich enthalten, was wiederum wie ein Nein wirkt.

