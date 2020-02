Kommentar zur Ausbreitung des Coronavirus : Ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen

Die rasche Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa verunsichert viele Menschen, ja, sie macht ihnen Angst. Angst freilich ist kein guter Ratgeber. Am ehesten lässt sie sich durch sachliche Informationen bekämpfen.

Einstweilen hilft dann auch nur, sich auf das zu besinnen, was als gesichert gelten darf. Zum Beispiel, dass es sich in den allermeisten Fällen um harmlose Krankheitsverläufe handelt, Menschen mit Vorerkrankungen aber akuten Gefahren ausgesetzt sind. Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung sind da sicher kein Allheilmittel. Aber sie zeigen, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat.

Denn wer den Erreger wirklich in sich trägt, steckt dort womöglich auch gleich noch zahlreiche andere Patienten an. Das Corononavirus ernst nehmen, ohne dabei in Panik zu verfallen, darauf kommt es jetzt an.