Unverhältnismäßige Proteste der Landwirte Eine gefährliche Mischung

Was ist los in Deutschland? Der gewaltbereite Mob, der Wirtschaftsminister Robert Habeck an einem Fähranleger bedrohte, war ein unübersehbares Warnsignal. Die Hetze von rechten Kräften, mutmaßlich unterstützt durch russische Dienste, die Polemik der AfD, die im Ton überzogene Kritik der Union an der Regierung, deren ungeschicktes und unglückliches Agieren, die Angst vieler Menschen vor dem sozialen Abstieg, die ungesteuerte Migration, schlechte Bildung, die Bedrohung durch Klimawandel und Kriege – alles das hat eine gefährliche Mischung entstehen lassen. Man hört von ganz normalen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die plötzlich Verständnis zeigen für den versuchten körperlichen Angriff auf den Vizekanzler. Die ihren moralischen Kompass verloren haben. Die, die ihn noch haben, müssen dieser Entwicklung mit aller Konsequenz entgegentreten.