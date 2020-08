Kommentar : Scholz, Söder, Baerbock – das wär‘s

Hagen Strauss Foto: SZ/Robby Lorenz

Was die eigenen Personalfragen angeht, so ist bei Union und Grünen Zurückhaltung angesagt. Hinter den Kulissen denken die Strategen aber darüber nach, wer am besten geeignet sein könnte, es mit Olaf Scholz aufzunehmen.

