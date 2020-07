Kommentar : Fortschritt im Schneckentempo

An Initiativen zur Verbesserung der Lage der Kinder hat es in den letzten Jahren nicht gemangelt. Vom Teilhabepaket über das „Gute-Kita-Gesetz“ bis hin zum „Starke-Familien-Gesetz“ ist einiges in Bewegung gekommen.

Sage deshalb keiner, die Berliner Politik hätte das Problem nicht auf dem Schirm. Trotzdem ist der Fortschritt eine Schnecke. Das zeigt auch die jüngste Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zur aktuellen Situation der Jüngsten. Viel zu viele von ihnen leben nach wie vor in ärmlichen Verhältnissen. Und in der Corona-Krise verschärfen sich diese Zustände noch, weil die ohnehin schon niedrigen Einkünfte der Eltern zum Teil noch geringer ausfallen. Sei es durch Kurzarbeit oder gar durch Jobverlust. Hier hat der Staat insofern reagiert, als dass der einmalig gewährte Kinderbonus von 300 Euro auch an Hartz-IV-Familien ausgezahlt wird, ohne ihnen die Grundsicherung deshalb zu kürzen. Freilich ist auch das kaum mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.