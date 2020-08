Kommentar : Geste europäischer Solidarität

Es stimmt: In den ersten Wochen der Pandemie hat sich die Europäische Union nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zu hysterisch und egozentrisch reagierten die Mitgliedstaaten mit Abschottung statt Kooperation.

Brüssel kann mit dem Gewicht eines großen Binnenmarktes mit den Herstellern besser verhandeln und zugleich darauf drängen, dass die Produktion in Europa stattzufinden hat. Die Union will nie wieder derart von ausländischen Herstellungsstätten abhängig werden, wie dies am Anfang der Krise bei einfachsten medizinischen Hilfsmitteln der Fall war. Mehr noch: Es ist ein starkes Signal der Solidarität, dass Brüssel nicht nur an die 27 Mitgliedstaaten denkt, sondern einen bestimmten Anteil der erworbenen Impfstoffe an Länder weitergeben will, die sich die teuren Präparate nicht werden leisten können.