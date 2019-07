Kommentar : Bauen allein reicht nicht

Bauen, bauen, bauen – angesichts der galoppierenden Mieten in vielen Kommunen ist dieser Ausspruch schon zum geflügelten Wort geworden. Doch bauen allein reicht nicht, um das Problem zu bekämpfen.

Die vielleicht wichtigste klingt einigermaßen lapidar, sollte aber nicht unterschätzt werden: Das Haushaltsrecht von Bund, Ländern und Kommunen muss so angepasst werden, dass Liegenschaften in öffentlicher Hand nicht mehr zum Höchstpreis veräußert werden, wenn es um die anschließende Errichtung von Wohnungen geht. Bezahlbare Unterkünfte sind nach diesem Gebot nämlich kaum noch möglich. Nun könnte man meinen, dass Grundstücke in öffentlicher Hand kaum ins Gewicht fallen. Doch weit gefehlt. Erinnert sei an die bundeseigenen Liegenschaften der Bahn, welche häufig in bester Innenstadtlage zu finden sind – und zum Teil nutzlos vor sich hin schlummern. Würde die Bebauung solcher Flächen mit strengen Auflagen nach den Regeln des sozialen Wohnungsbaus verbunden, wäre schon einiges gewonnen.