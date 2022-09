Inflation & Energiekrise : Königspythons offenbar wegen hoher Heizkosten ausgesetzt – Tierschutzbund schlägt Alarm

Analyse Steigende Kosten, überfüllte Tierheime und ausbleibende Spenden: Auch für den Tierschutz haben Inflation und Energiekrise dramatische Folgen. Der Deutsche Tierschutzbund schlägt Alarm.

Eine große Plastikbox steht morgens auf dem Parkplatz des Tierheims Süderstraße in Hamburg. Darauf ein Zettel mit der Aufschrift „Achtung: Schlange“. Denn in dem Behälter befinden sich vier Königspythons – alle zu verschenken, wie auf dem Zettel weiter geschrieben steht. Sie reihen sich ein in die wachsende Zahl der Exoten, die in den letzten Wochen vom Hamburger Tierschutzverein aufgenommen wurden. Doch sie dürften nicht die letzten abgegebenen Tiere sein, wie Tierschützer befürchten.