Vor dem Koalitionsausschuss am Sonntagabend Zuversicht trotz verhärteter Fronten

So rief Grünen-Chef Omid Nouripour die drei Ampel-Parteien zur Kompromissbereitschaft und Einigkeit auf. „Ob milliardenschwere Entlastungspakete oder Unabhängigkeit von russischen fossilen Energien — wir haben in der Ampel stets gemeinsame Lösungen zum Wohle des Landes gefunden“, sagte Nouripour unserer Redaktion. „Und ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch in den aktuellen Fragen einig werden. Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir die Knoten bald durchschlagen“, sagte der Grünen-Vorsitzende. „Wir wollen gemeinsam die Weichen für den Weg in die Klimaneutralität und in die Digitalisierung stellen, um den Wohlstand Deutschlands auch in Zukunft zu sichern“, sagte Nouripour.