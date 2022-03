Hohe Energiekosten : Koalitionsausschuss einigt sich auf Entlastungspaket für Bürger

Hohe Spritpreise und steigende Kosten für Strom und Heizung belasten die Bürger. Jetzt will die Bundesregierung Menschen entlasten. Was bekannt ist.

Die Spitzen der Ampel-Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf „umfangreiche und entschlossene Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit“ verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur und andere Medien am Donnerstagmorgen aus Koalitionskreisen erfuhren. Die Ergebnisse sollten am Vormittag veröffentlicht werden. Die Gespräche hatten am Vorabend um 21 Uhr begonnen.