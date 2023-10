Vor dem Ampel-Koalitionsausschuss am Freitag Von nun an nur noch gemeinsam

Die FDP wiederum hat in Hessen die Fünf-Prozent-Hürde nur ganz knapp genommen, in Bayern scheiterte sie daran – doch für FDP-Chef Christian Lindner ist das noch lange kein Grund, seinen Mitte-Kurs zu ändern: Er will weiterhin ein bürgerlicher Stachel im Ampel-Fleisch sein und dafür auch in Kauf nehmen, dass die Koalition wieder zerstritten wirkt. Richtige Politik zu machen sei ihm wichtiger als wiedergewählt zu werden, sagte Lindner vergangene Woche auf einem Podium bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds in Marrakesch.