Hoher Einigungsdruck : Koalition will Wahlrechtskompromiss in letzter Minute finden

Koalition will Wahlrechtskompromiss in letzter Minute finden

Berlin Zwei Bundestagspräsidenten - Lammert und Schäuble - sind beim Thema Wahlrechtsreform bereits an der Sturheit der Fraktionen gescheitert. Nun soll es der Koalitionsausschuss richten. Doch selbst wenn es dort eine Einigung gäbe: Das wäre erst die halbe Miete.

Und etwa ein Jahr davor sollen die Regeln für die Wahl feststehen. So hat es die Venedig-Kommission des Europarats in einem Verhaltenskodex festgelegt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) schrieb den Beteiligten soeben nochmals ins Stammbuch: „In den intensiven Beratungen, die ich dazu jahrelang geführt habe, habe ich viel zu oft nur gehört, was alles nicht geht. Was definitiv nicht geht ist, dass wir gar nichts hinbekommen.“