Millionen-Investition Neue Bundeswehr-Panzer sollen aus dem Saarland kommen

Bei einem Besuch der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis hat Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag wegweisende Pläne für die Rüstungsindustrie im Saarland in Aussicht gestellt. Er verkündete unter anderem, dass das Ministerium plane, den Nachfolger des Transporters Fuchs in Freisen bauen zu lassen. Nach SZ-Informationen geht es um eine Investition des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS (KMW+Nexter Defense Systems). KNDS plant dem Vernehmen nach, eine neue Produktionsstätte in Freisen im Saarland zu errichten. Der neue Radtransportpanzer wird von dem finnischen Unternehmen Patria gebaut und 6x6 genannt. Pistorius sprach von optimalen Synergien mit der bestehenden Infrastruktur für Instandsetzung im Kreis St. Wendel.