Wahl zum Abgeordnetenhaus : Knapper SPD-Vorsprung vor den Grünen - Keine Neuauszählung

Berlin Berliner Wiederholungswahl: Nur 105 Stimmen liegen zwischen der SPD und den Grünen. Eine Neuauszählung wird es nicht geben. Bisher gebe es keine Hinweise auf konkrete Zählfehler, so der Landeswahlleiter.

Zuständig seien nun auch erstmal die Bezirke und nicht der Landeswahlleiter. Würden Parteien oder einzelne Abgeordnete eine neue Auszählung in bestimmten Wahlkreisen verlangen, müssten sie sich dorthin wenden. Am 27. Februar kommt der Landeswahlausschuss zusammen und stellt wenige Tage später das amtliche Endergebnis fest.

Landeswahlleiter insgesamt mit Wahl-Verlauf zufrieden

Es sei allerdings zu einem „sehr ärgerlichen Fehler“ in einem der 2257 Wahllokale gekommen. In dem Wahllokal in Tempelhof-Schöneberg seien 115 falsche Stimmzettel für Erststimmen ausgeteilt worden. Das sei aber weder für das dortige Erststimmen-Ergebnis noch für den Ausgang der Wahl insgesamt relevant gewesen. Weitere kleinere „sehr niedrigschwellige“ Fehler in verschiedenen Wahllokalen seien schnell behoben worden.