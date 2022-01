Corona-Pandemie : KMK-Präsidentin warnt vor Schulschließungen

Berlin Distanzunterricht, hybrid oder in Präsenz, aber mit Masken und Tests: Schüler haben schon einige Phasen des Infektionsschutzes an Schulen mitgemacht. Wie geht es für sie nach den Ferien weiter?

Vor der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Corona-Lage an den Schulen an diesem Mittwoch hat KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) vor weiteren Schulschließungen gewarnt.

„Wir müssen uns klarmachen: Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen, der Chancengerechtigkeit. Das dürfen wir so nicht weitermachen, und das spiegelt ja auch das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Fassung wider“, sagte sie im Sender phoenix.

Kein Ende der Maskenpflicht

Ein Ende der Maskenpflicht an Schulen sieht Prien in diesem Halbjahr hingegen nicht. „Ich bin ein großer Fan der Maskenpflicht“, sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtensender „Welt“. Die Maske sei ein sehr wirksames Instrument zur Pandemiebekämpfung und zur Dämpfung des Infektionsgeschehens. „Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass wir jetzt auch in Schleswig-Holstein wieder mit der Maske in den Schulbeginn nach den Ferien starten. Das ist inzwischen auch Konsens in allen anderen Bundesländern.“ Eine Lockerung der Maskenpflicht könne man erst in der zweiten Jahreshälfte diskutieren.