Antwort auf Kleine Anfrage der Union Minister Lauterbach will Krankenhäuser weiter in drei Leistungsstufen einteilen

Exklusiv | Berlin · Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen sich Patientinnen und Patienten künftig sehr viel genauer über Behandlungsoptionen und Leistungsspektrum in den Krankenhäusern informieren können. Sein „Transparenzgesetz“ sieht die Einteilung in drei Leistungsstufen vor – wie genau das aussehen soll, steht in einem unveröffentlichten Papier.

25.08.2023, 20:00 Uhr

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Birgit Marschall