Krieg gegen die Ukraine : Klingbeil wirbt vor EU-Gipfel für diplomatische Initiativen

SPD-Chef Lars Klingbeil will mehr diplomatische Initiativen im Ukraine-Krieg sehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Diplomatie und Waffen - für SPD-Chef Lars Klingbeil ist beides wichtig. Nun hat sich der Politiker für mehr Gespräche ausgesprochen.

SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat sich vor dem EU-Gipfel in Brüssel für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen.

„Mich ärgert, wie in der politischen Debatte der Begriff der Diplomatie oftmals fast verächtlich gemacht wird“, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Für mich sind militärische Stärke und Diplomatie zwei Seiten einer Medaille.“ Zum EU-Gipfel in Brüssel wird an diesem Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast erwartet.